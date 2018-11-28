РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 ноя. Сотрудники полиции Балашихи в ходе акции рассказали учащимся младших классов школы №32 о работе кинологов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Двадцать восьмого ноября, сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» вместе с членом общественного совета Людмилой Бородиной провели акцию «Знакомьтесь – кинолог» для учащихся первых классов школы №32 Балашихи. В ходе беседы кинологи рассказали детям о своей профессии, познакомили ребят с условиями содержания собак и показали школьникам разнообразные навыки и способности своих питомцев», – отмечается в сообщении.

Кроме того, кинологи рассказали школьникам о том, что их питомцы не только по-разному обучаются, но и работают каждый в своем направлении.

В финале мероприятия стражи правопорядка ответили на все интересующие вопросы.

Ребята поблагодарили полицейских за интересную и познавательную встречу и сделали памятные фотографии.