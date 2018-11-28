РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. В подмосковном Подольске установку некоторых автобусных павильонов могут перенести на 2019 год, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комиссии по дорожному хозяйству, транспорту, благоустройству и охране окружающей среды Общественной палаты муниципалитета Андрей Филимонов.

«В настоящее время у нас имеются нарекания к установке автобусных павильонов в округе. В частности, как к общему виду, так и к работам по установке. Помимо этого, есть опасения, что сроки графика выполнения работ не будут соблюдены. Так, некоторые остановочные комплексы забыли вообще установить, например, напротив здания администрации округа. Соответственно данные работы, вероятнее всего, будут перенесены на 2019 год», – сказал Филимонов.

Он отметил, что вопросы, связанные с заменой автобусных павильонов, будут обсуждаться в общественном совете при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего на территории Подольска расположено 425 остановок общественного транспорта, в том числе 332 на региональных дорогах, 93 – на муниципальных дорогах. На основании поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева региональным министерством транспорта и дорожной инфраструктуры была сформирована программа по замене автопавильонов на дорогах областного и муниципального значения. Для выполнения работ был заключен контракт с подрядной организацией АО «Приоритет-строй-инжиниринг».

В округе подлежат замене 228 автопавильонов на дорогах регионального значения и 72 павильона – на автодорогах местного значения. На замену было предложено три типа автобусных павильонов – «Центр», «Стандарт» и «Межгородской».