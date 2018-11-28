РИАМО – 28 ноя. Комиссия по сохранению историко-культурного наследия Рузского городского округа направила письмо в адрес гендиректора «Орешкинского комбината нерудных материалов» с просьбой рассмотреть возможность привлечения поисковых отрядов для обследования территории, на которой предполагаются работы комбината, говорится в сообщении пресс-службы горокруга.

Соответствующее письмо направлено в адрес организации по просьбам жителей деревни Апальщино и подписано заместителем главы администрации Рузского горокруга, председателем комиссии Олегом Лобановым.

«В комиссию обратились жители деревни Апальщино, обеспокоенные деятельностью предприятия по разработке месторождений вблизи деревни. Согласно представленным материалам, в 1941 году на данной территории шли бои за освобождение деревни, в которых погибло, по разным источникам, от 300 до 820 человек», – сказал Лобанов.

По его словам, комиссия просит до проведения работ по разработке месторождений на данных участках привлечь поисковые отряды для обследования территории боевых действий, с тем чтобы собрать наиболее полную информацию о погибших.

Кроме того, комиссия рекомендует предприятию взять шефство над Мемориальным комплексом в деревне Апальщино.