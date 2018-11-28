РИАМО - 28 ноя. В Московском областном управлении Федеральной антимонопольной службы России 30 ноября в 11:30 пройдет пресс-конференция, посвященная вопросам, возникающим при проведении закупок, осуществляемых в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Пресс-конференцию проведут заместитель руководителя ведомства Павел Мироненко и начальник отдела обжалования закупок Шимке Матаев, также участие в мероприятии примут представители заказчиков и участники закупок.

«На пресс-конференции рассмотрят наиболее часто возникающие проблемы при формировании аукционных, конкурсных документаций и расскажут об основных нарушениях закона о контрактной системе, совершаемых заказчиками при проведении закупок», – отмечается в сообщении.

Мероприятие состоится по адресу: Москва, Карамышевская набережная, дом 44.