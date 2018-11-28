РИАМО - 28 ноя. Со следующего года в столице в рамках эксперимента начнет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, которые смогут платить налог даже со смартфона через приложение «Мой налог», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)».

«Москва вошла в эксперимент. В следующем году в столице и еще трех регионах начнет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, то есть тех, у кого нет работодателей», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что ограничений по видам деятельности практически нет. Самозанятыми могут стать и фитнес-тренеры, и программисты, и другие фрилансеры. Они будут платить налог 4%, если оказывают услуги физлицам, и 6% - юрлицам и ИП. Дополнительных страховых взносов не будет.

«Считаю, что это хорошая возможность выйти из тени и легализовать свою деятельность. Ставка налога невысокая, платить его удобно. Это можно делать даже со смартфона, через мобильное приложение «Мой налог», — заключил Собянин.

Эксперимент продлится в 2019-2028 годах и не затронет такие категории самозанятых, как нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты. Также под его действие не попадут торговцы подакцизными товарами.