РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. Общественники подмосковного Подольска планируют создать единый интернет-ресурс для мигрантов с контактами национально культурных автономий и диаспоральных формирований, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель РОО МО «Объединение и социальная поддержка женщин-мигрантов» Ефросиния Гыштемулте.

В среду на базе городской Общественной палаты прошла пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Новое поколение диаспоральных лидеров Московской области». На мероприятии организаторы проекта подвели итоги проделанной за год работы, а также приняли декларацию, которая будет отправлена в адрес губернатора Московской области.

«Данный проект начал свою работу благодаря Фонду президентских грантов в конце 2017 года и сегодня мы подвели итоги его реализации. Его цель – создание прототипа для образовательного механизма по взращиванию нового поколения диаспоральных и мигрантских лидеров. По итогам годовой работы была принята и декларация, в рамках которой мы предложили создать единый информационный интернет-ресурс для мигрантов с необходимой для них информацией и контактами национально культурных автономий и диаспоральных формирований», – сказала Гыштемулте.

Она отметила, что общественники планируют выпустить более 1 тысячи информационных буклетов о правилах пребывания и трудоустройства, которые будут распространять в различных городах региона в рамках акции «Я мигрант».

Всего в декларации были отражены шесть вопросов, в том числе и просьба обратить внимание на возможность создания вечерних школ для трудовых мигрантов и детских клубов при муниципальных библиотеках и краеведческих музеях.

Всего за время работы данного проекта общественниками было проведено более 20 различных мероприятий, в которых приняли участие свыше 300 человек. Также за год было проведено шесть бесплатных семинаров, различные мастер-классы.

«Данный проект сегодня официально завершился, однако мы готовы продолжить его реализацию в новом году, потому что чувствуем потребность. Так, уже 18 декабря мы проведем акцию «Я мигрант», в рамках которой в различных городах Подмосковья будем раздавать информационные буклеты с необходимой информацией для иностранных граждан», – резюмировала Гыштемулте.