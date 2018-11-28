РИАМО – 28 ноя. С начала текущего года в Подмосковье построили и модернизировали 9,5 тысяч светильников наружного освещения, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Работы проводились в рамках губернаторской программы «Светлый город».

«С начала года (2018 года – ред.) в рамках губернаторской программы «Светлый город» в Подмосковье построено и модернизировано 9,5 тысяч точек наружного освещения», – сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Он добавил, что до конца нынешнего года запланированные работы будут реализованы в полном объеме, а уже в следующем году реализация проекта будет продолжена.

Лидерами по строительству и модернизации линий освещения являются Серпухов, Шаховская, Кашира, Подольск, Клин. При формировании адресных списков установки новых фонарей учитывались в первую очередь обращения жителей, в том числе поступившие через портал «Добродел».