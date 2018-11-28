РИАМО – 28 ноя. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить непохожим на Ленина и Сталина двойникам работать на Красной площади в Москве, сообщает Радио «Комсомольская правда».

По мнению парламентария, непохожих на вождей двойников нужно наказывать штрафом.

«Нельзя непохожих на исторических персонажей людей выпускать на Красную площадь. Там много туристов. Что ж такое? Подходит ко мне человек. Я понял, что это Сталин, только по его форме. Но говорил с узбекским акцентом. Если он копирует узбекского деятеля — пожалуйста! Хорошо, что это есть. Вопрос в качестве», - сказал Милонов.

Принимать решение о том, похожи ли кандидаты на роль двойников на оригинал, по мнению депутата, должна специально созданная организация. Народный избранник уже придумал ей названия - «Мосдвойник» или «Москопия».