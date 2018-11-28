РИАМО - 28 ноя. На компьютерные серверы Московской канатной дороги была совершена кибератака, для обеспечения безопасности пассажиров движение дороги приостановлено, сообщил РИАМО представитель пресс-службы канатной дороги.

«Сегодня в 14 часов по московскому времени компьютерные серверы Московской канатной дороги подверглись несанкционированной кибератаке. Сотрудники МКД, обнаружив это, приостановили движение дороги, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения для обеспечения максимальной безопасности пассажиров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что о дальнейшем графике работы можно узнать на сайте srkvg.ru.

Первая в столице канатная дорога открылась для пассажиров 27 ноября и первый месяц работает бесплатно.

Всего на маршруте канатной дороги три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки). Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio.

В дальнейшем на канатной дороге тариф «туда» составит 400 рублей в будни и 500 рублей в выходные. Тариф «туда-обратно» – 700 рублей в будни, 800 рублей в выходные. Льготный проезд для инвалидов второй и третьей групп, пенсионеров, детей 7-14 лет, студентов и членов многодетных семей по тарифу «туда» составит 300 рублей в будни, 400 рублей в выходные.

Спортивный маршрут на канатной дороге запустят с февраля 2019 года, когда будет проходить Кубок мира FIS по фристайлу.

Тарифы на проезд по новой канатной дороге в Москве>>