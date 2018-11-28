РИАМО – 28 ноя. Официальный курс евро к рублю, который был установлен Центробанком на 29 ноября, снизился на 10,26 копейки, сообщает в среду Газета.ru.

«Курс евро к рублю снизился на 10,26 копейки - до 75,5191 рубля, курс доллара увеличился на 16,36 копейки — до 66,9436 рубля», - говорится в сообщении.

Как пишет издание, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) возросла на 4,38 копейки, по сравнению с показателем на 27 ноября, и составляет 70,8026 рубля.

Ранее на сайте издания сообщалось, что российский рубль растет на открытии торгов.