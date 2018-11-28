РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий призвал штрафовать компании, которые расклеивают свою рекламу на дверях подъездов и столбах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в здании администрации прошло расширенное заседание, на котором подвели итоги работы по благоустройству территорий и подготовке к зиме. В нем приняли участие депутаты, в том числе от Мособлдумы, сотрудники администрации, управляющих компаний округа, а также жители. Жительница Люберец пожаловалась на то, что в городе много рекламы, которую расклеивают на столбах, информационных щитах и дверях подъездов.

«Я полностью согласен, такая проблема в Люберцах есть. Надо звонить по номерам телефонов на этих объявлениях и штрафовать компании», – сказал Ружицкий.

Глава поручил своим заместителям взять данный вопрос на контроль.