РИАМО - 28 ноя. График движения аэроэкспрессов, курсирующих между Павелецким вокзалом и аэропортом «Домодедово», изменится в ночь с 28 на 29 и с 29 на 30 ноября, так, поезда в этот период будут отправляться раньше расписания, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Аэроэкспресс».

«В ночь с 28 на 29 и с 29 на 30 ноября изменится время отправления поездов с Павелецкого вокзала. В указанные даты аэроэкспресс отправлением в 22:30 проследует в 22:29, время прибытия по графику, без отклонений. Аэроэкспресс отправлением в 00:00 отправится в 23:50, время прибытия – 00:35, отклонение от графика – 11 минут», – говорится в сообщении.

На железной дороге проведут плановые работы.

Пассажиров просят знакомиться с расписанием движения поездов и заранее прибывать в терминалы «Аэроэкспресс».

Информацию о графике движения поездов можно узнать на сайте «Аэроэкспресс», в мобильном приложении или по телефону: +7 (800) 700-33-77.