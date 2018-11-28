РИАМО - 28 ноя. В Московском областном УФАС России состоялось заседание межведомственной рабочей группы в сфере тарифного регулирования, участники заседания обсудили проблемы в установлении тарифов для электросетевых организаций Подмосковья и повышения эффективности контрольных мероприятий в отношении организаций электроэнергетики, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Заседание Межведомственной рабочей группы в сфере тарифного регулирования состоялось 21 ноября.

«Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы, возникающие при установлении тарифов для территориальных сетевых организаций Подмосковного региона в сфере технологического присоединения к электрическим сетям. Также были затронуты вопросы повышения эффективности контрольных мероприятий в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики», – говорится в сообщении.

Корректная тарифная политика является одним из ключевых механизмов для создания комфортных условий как для развития предпринимательской среды и улучшения инвестиционной привлекательности Подмосковья, так и для стабильности социально-политической жизни. Цены и тарифы являются той точкой, в которой сталкиваются интересы потребителей и предпринимателей. Поэтому очень важно грамотно оценивать все возможные риски и последствия от принятия тех или иных решений в сфере тарифного регулирования.

«Такие встречи в рамках межведомственного взаимодействия Московского областного УФАС России и комитета по ценам и тарифам Московской области помогут сформировать грамотные предложения, направленные на совершенствование не только тарифного, но и антимонопольного законодательства», – отметил заместитель руководителя Московского областного УФАС России Алексей Азаренко.