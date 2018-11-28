РИАМО - 28 ноя. Вечером в среду в столице зафиксировали сильные порывы ветра до 12 метров в секунду, до конца дня скорость ветра в городе будет составлять 5-10 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ранее жителей Московского региона предупреждали о сильных порывах ветра до 15 метров в секунду в среду.

«В Зеленограде слабый снег, температура воздуха минус 8,1-7,6 градуса, на территории новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха минус 7,6-4 градуса, местами порывы северного ветра до 12 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В других округах столицы наблюдается переменная облачность, местами идет слабый снег. Температура варьируется от минус 8,1 до минус 6,3 градуса.

Как добавляется на сайте, позже вечером в Московском регионе осадков не ожидается. Температура в столице составит минус 9-7 градусов, в Подмосковье – минус 11-6. Скорость ветра – 5-10 метров в секунду.