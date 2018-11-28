РИАМО – 28 ноя. Участники ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в Российской Федерации) приговорены к различным срокам заключения, приговор Московского окружного военного суда вступил в законную силу, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы безопасности РФ по Москве и Московской области.

Органы ФСБ пресекли деятельность ячейки ИГ. Ряд граждан организовали на территории Москвы ячейку («джамаат») международной террористической организации «Исламское государство», совершали общеуголовные преступления, осуществляли финансирование, вербовку граждан и их переправку в Сирию для участия в боевых действиях, а также приготовление к проведению террористических актов в Московском регионе. Руководителем данной преступной группы являлся находящийся на территории Турции гражданин Республики Таджикистан Солихов. В ходе проведенных обысков по адресам проживания членов преступной группы было обнаружено и изъято оружие, боеприпасы, СВУ, а также компоненты для его сборки.

«Участники данной группировки в соответствии с приговором Московского окружного военного суда были признаны виновными в совершении вышеуказанных преступлений и приговорены к различным срокам тюремного заключения с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима. 28 ноября 2018 года данный приговор Московского окружного военного суда вступил в законную силу», – говорится в сообщении.