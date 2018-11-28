РИАМО - 28 ноя. В Серпуховском районе Подмосковья 29 ноября стартует VI областной конкурс бального танца «В ритме танца» для пожилых участников, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Двадцать девятого ноября во дворце спорта «Надежда» состоится VI областной конкурс бального танца «В ритме танца» среди граждан пожилого возраста. В различных номинациях за призы и награды на паркете буду соревноваться 50 пар из муниципальных образований Московской области», – говорится в сообщении.

Соревнования пройдут в два этапа: сначала европейская программа – вальс или танго, затем латиноамериканская – ча-ча-ча или степ, румба.

Мероприятия пройдут по адресу: Серпуховский район, поселок Большевик, улица Спортивная, дом 13, дворец спорта «Надежда».

«Конкурс проводится в целях поддержания активного образа жизни пожилых людей, сохранения и укрепления их физического здоровья, пропаганды активного долголетия», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Конкурс «В ритме танца» проходит с 2011 года, организатор – областное министерство социального развития. В нем могут участвовать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.