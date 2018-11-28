РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий наградил три управляющие компании и ТСЖ, которые победили в смотре-конкурсе на лучший отремонтированный подъезд в высотных домах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«В Люберцах проходил смотр-конкурс на лучший отремонтированный подъезд в высотных домах. Первое место присвоено коллективу ТСЖ «Красная Горка» за подъезд дома №19/1 на Комсомольском проспекте», – сказал Ружицкий.

Второе место завоевал коллектив некоммерческого партнерства «Содружество». Они отремонтировали пятый подъезд дома №22/1 на улице Митрофанова. Третье место у управляющей компании «ЛГЖТ» за ремонт первого подъезда дома №123/3 на Октябрьском проспекте.

Также глава наградил лучших сотрудников управляющих компаний округа и активных жителей.