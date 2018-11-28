РИАМО - 28 ноя. СОБР «Булат» завершил полевой выход, в ходе занятий офицеры спецподразделения Главного управления Росгвардии по Московской области отрабатывали основные практические вопросы боевой подготовки, учебные задачи были выполнены, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Бойцы упражнялись в стрельбе, в задержании и обезвреживании условных преступников, а также в ориентировании на местности. Серьезным испытанием для сотрудников стало беспарашютное десантирование с вертолетов Ми-8. В ходе практикума собровцы продемонстрировали не только свою физическую подготовку и концентрацию, но и слаженность действий с экипажем воздушного судна», – отмечается в сообщении.

Командир СОБР «Булат» полковник полиции Руслан Слепцов, подводя итоги полевого выхода, отметил, что учебные задачи, поставленные перед личным составом, были выполнены в полном объеме.