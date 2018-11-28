РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 ноя. При общественной палате городского округа Люберцы создадут базу волонтеров, в нее планируют включить людей-профессионалов, сообщила председатель комиссии по социальной политике, делам женщин, семьи, детей и благотворительности общественной палаты городского округа Елена Канчели.

В среду в Люберецкой картинной галерее прошел круглый стол по вопросам материнства и детства.

«Я хочу предложить создать при общественной палате городского округа Люберцы базу волонтеров. Она необходима нашим жителям и создается не для галочки, не для рейтингов, не для каких-либо мониторингов, а для работы», – сказала Канчели.

Она уточнила, что в Люберцах есть молодежные волонтерские организации, но бывают ситуации, когда нужна помощь взрослых людей.

«Я предлагаю включить в эту базу людей-профессионалов, например, психологов. Волонтерская помощь должна быть профессиональной и благотворительной. Мы приглашаем профессионалов в базу волонтеров. В трудной ситуации мы сможем таких людей привлекать для работы. Ситуации бывают разные в семьях и помощь нужна разная», – пояснила Канчели.

По ее словам, желающие внести свою кандидатуру в волонтерскую базу общественной палаты городского округа Люберцы или задать интересующий вопрос могут писать на электронную почту ОП: op-lubreg@mail.ru.