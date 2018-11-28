РИАМО - 28 ноя. В селе Быково Раменского района Подмосковья прошла социальная ярмарка, где можно было приобрести продукты без наценок, ее посетили более 600 жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«По адресу Раменский муниципальный район, сельское поселение Верейское, село Быково, улица Театральная, участок 7а/1, с 12 ноября до 18 ноября 2018 года проходила социальная ярмарка. Ярмарку посетило более 600 человек», — говорится в сообщении.

Жители на ярмарке могли приобрести продукты без наценок.