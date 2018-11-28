РИАМО – 28 ноя. Арбитражный суд Московской области взыскал с адвоката, заведующего одним из филиалов межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы, более 300 миллионов рублей по исковому заявлению прокуратуры Московской области, сообщается на сайте прокуратуры.

Суд признал недействительными договоры на оказание юридических услуг между АО «НПО имени Лавочкина» и адвокатом в силу их ничтожности. Основанием для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки информации о фактах неправомерного выведения денежных средств с ведущего российского предприятия по научным исследованиям и разработкам в ракетно-космической отрасли – АО «Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина» – под видом оплаты юридических услуг.

«Было выявлено, что привлеченный адвокат никаких услуг в действительности не оказывал и законных юридических действий по достижению какого-либо правового результата не осуществлял. Сделки были заключены с грубым нарушением антимонопольного и гражданского законодательства. Суд, согласившись с требованиями прокуратуры, взыскал с адвоката в пользу Российской Федерации более 300 миллионов рублей», – отмечается в материале.

В настоящее время следственным органом расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской проверки по части 4 статьи 159 УК РФ по факту мошеннического хищения денежных средств АО «НПО имени Лавочкина».

Ход предварительного расследования находится на контроле в прокуратуре Московской области.