РИАМО – 28 ноя. Сотрудники полиции в Москве задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в хулиганстве, он несколько раз выстрелил по рейсовому автобусу из пневматического пистолета, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратился 54-летний мужчина, работающий водителем рейсового автобуса. Он рассказал, что, когда он остановился на остановке общественного транспорта на Святоозерской улице, к нему подошел пассажир и сказал, что неизвестный с улицы несколько раз выстрелил по боковым стеклам автобуса.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский задержали 26-летнего москвича, подозреваемого в хулиганстве», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что молодой человек из хулиганских побуждений совершил три выстрела из пневматического пистолета в боковые стекла автобуса. Пистолет у парня изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».