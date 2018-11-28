РИАМО - 28 ноя. Комплекс ремонтных работ на станции «Кунцевская» Филевской линии столичного метро выполнен на 90%, также строители демонтировали пришедшие в негодность плиты перекрытий платформ и заменили их на новые, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Московского метрополитена.

«На станции «Кунцевская» уже почти на 90% обновлен западный вестибюль. Полным ходом ведутся работы по восстановлению конструкций платформы и восточного вестибюля станции. За все время ремонта здесь провели огромный комплекс сложнейших работ. Здесь усилили грунт, провели работу по его водопонижению, сделав фундаменты более устойчивыми и крепкими», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что строители демонтировали пришедшие в негодность плиты перекрытий платформ и заменили их на новые. На станции переложили и заменили кабельные трассы, начали установку шумозащитных экранов и замену технического оборудования. В настоящее время длина установленных шумозащитных экранов уже в два раза превышает длину самого станционного комплекса. Кроме того, работники выполнили установку более 500 метров специальных фундаментов для дальнейшего монтажа этих конструкций.

«Особенность капитального ремонта станций Филевской линии в том, что ремонт инфраструктуры, платформы и вестибюлей проходил без остановки движения. А в случае со станцией «Кунцевская» поезда ходили как по Арбатско-Покровской, так и по Филевской линии. Это уникальные по своей сложности работы: капитальный ремонт без полной остановки движения», - отметил сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что ремонт на станции «Кунцевская» ведется ежедневно силами подрядной организации – АО «Мосметрострой». Большая их часть проходит в ночные технологические «окна», когда поезда не курсируют по линии. В это время проводятся работы под платформенной частью и на путевой инфраструктуре.

Филевская линия — одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте. Им требовалось не просто обновление пассажирской зоны, но большой объем работ по модернизации и техническому переоснащению инженерного оборудования, сетей и путей. Для пассажиров уже открыты полностью четыре станции: «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Пионерская».

«На станциях «Филевский парк», «Кунцевская» и «Багратионовская» продолжается восстановление конструкций вестибюлей и платформ. Завершение комплексной реконструкции наземного участка Филевской линии позволит внедрить новейшие пассажирские сервисы на обновленных станциях», - заключил сотрудник пресс-службы Московского метрополитена.