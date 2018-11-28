РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 ноя. В подмосковных Люберцах 14 управляющих компаний могут перестать обслуживать жилые дома из-за низкого рейтинга, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду в здании администрации проходит расширенное заседание, на котором подводят итоги работы по благоустройству территорий и подготовке к зиме. В нем принимают участие депутаты, в том числе от Мособлдумы, сотрудники администрации, управляющих компаний округа, а также жители.

«В Московской области существует рейтинг управляющих компаний. У нас 14 УК, которые имеют рейтинг две звезды, с ними в течение месяца-двух попрощаемся», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что жители могут писать ему по вопросам, связанным с благоустройством, во всех соцсетях.