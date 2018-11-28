РИАМО - 28 ноя. Все поступившие анонимные сообщения о «минировании» столичных торговых центров были ложными, опасных устройств специалисты не обнаружили, сообщает в среду РИА Новости.

«По всем поступившим информациям проведены проверки, никаких опасных предметов не обнаружено», — сказал представитель пресс-службы столичного главка МВД.

В материале также добавляется, что по информации экстренных служб города, из 14 ТЦ Москвы и с Киевского вокзала были эвакуированы почти 4,5 тысячи человек.

Звонки могли поступать из-за рубежа, откуда именно - в данный момент устанавливается.

Ранее в Москве эвакуировали посетителей и работников крупных торговых центров. В их числе «Капитолий», «Европейский», «Мегаполис», «Горбушкин двор», «Звездочка», «Атриум», «Город», «Цветной», «Вива».