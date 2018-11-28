РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 ноя. В подмосковных Люберцах с начала текущего года отловили около 400 бездомных собак, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Артем Коханый.

В среду в здании администрации прошло расширенное заседание, на котором подвели итоги работы по благоустройству территорий и подготовке к зиме. В нем приняли участие депутаты, в том числе от Мособлдумы, сотрудники администрации, управляющих компаний округа, а также жители.

«За 2018 год на территории городского округа Люберцы отловили 392 бездомных собак. В соответствии с законом «О благоустройстве Московской области» организация защиты от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных должна обеспечиваться гуманными методами», – сказал Коханый.

Он добавил, что после отлова животных осматривают и вакцинируют, стерилизуют. После восстановления собаку возвращают на прежнее место обитания.