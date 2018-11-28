РИАМО - 28 ноя. Сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту «Домодедово» обнаружили партию семян зиры, зараженных повиликой, подкарантинную продукцию уничтожили, говорится в сообщении надзорного ведомства.

«Двадцать четвертого ноября <…> на пассажирском терминале Международного аэропорта «Домодедово» при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Республики Таджикистан, была выявлена подкарантинная продукция (семена кумина (зира) продовольственные), на которую действуют временные ограничения на ввоз», – говорится в сообщении.

Всю зараженную партию продукции уничтожили.

Кроме того, в продукции обнаружили карантинный объект – повилики. Это подтвердила лабораторная экспертиза. Повилики не имеют корней и листьев, представляют собой нитевидный или шнуровидный сильно ветвящийся стебель. При цветении стебель густо покрывается цветками, собранными в кистевидные соцветия или плотные головки. Пораженные повиликой растения сначала отстают в росте, затем желтеют и погибают.

Повилики наносят огромный ущерб сельскому хозяйству, особенно в районах орошаемого земледелия, где обилие тепла и поливы способствуют прорастанию семян и интенсивному росту в течение семи-восьми месяцев в году.

Зира (кумин) – это однолетнее растение семейства зонтичных, известная своим ароматом и острым, горьким и пряным вкусом. Ароматическая специя используется с незапамятных времен. Египтяне использовали ее, чтобы мумифицировать тела; римляне – чтобы ароматизировать свои блюда и консервировать мясо. Кроме того, благодаря своим полезным свойствам для здоровья, а особенно пищеварения, зира традиционно применялась в качестве лекарственного средства для лечения многих заболеваний.