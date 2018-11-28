РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 ноя. В подмосковных Люберцах на улице 3-е Почтовое отделение 7 декабря торжественно откроют памятник МиГ-29, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Артем Коханый.

В среду в здании администрации проходит расширенное заседание, на котором подводят итоги работы по благоустройству территорий и подготовке к зиме. В нем принимают участие депутаты, в том числе от Мособлдумы, сотрудники администрации, управляющих компаний округа, а также жители.

«На территории у дома №40 на улице 3-е Почтовое отделение Люберец по просьбам семей летчиков и ветеранов приняли решение установить памятник-самолет МиГ-29 на постаменте. Торжественное открытие памятника состоится 7 декабря», – сказал Коханый.

Он отметил, что территорию возле памятника благоустроили. Также там подготовили световое оформление.