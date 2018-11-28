РИАМО - 28 ноя. Все анонимные звонки о якобы заложенных бомбах в крупных торговых центрах столицы поступили из-за рубежа, в результате «минирования» было эвакуировано уже около 4,5 тысячи человек, сообщает в среду РИА Новости.

«Откуда именно идут звонки, выясняется», - сказал представитель экстренных служб.

Ранее в Москве эвакуировали посетителей и работников крупных торговых центров. В их числе «Капитолий», «Европейский», «Мегаполис», «Горбушкин двор», «Звездочка», «Атриум», «Город», «Цветной», «Вива». Сейчас здания оцеплены, помещения проверяют кинологи.

Эксперимент РИАМО: открыты ли эвакуационные выходы в торговых центрах Москвы>>