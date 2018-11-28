РИАМО - 28 ноя. На вылетных магистралях Подмосковья находятся около 400 зданий, которые требуют благоустройства, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Если объекты построены незаконно, то есть отдельная программа по их сносу. В принципе, некондиционных зданий 370, которые требуют ремонта, на 10 пилотных магистралях. Сейчас анализируется их правовой статус», - сказал Хайкин.

Он отметил, что в середине декабря появится ясность по дальнейшей судьбе этих зданий.

«Где-то не согласован съезд, где-то реклама, где-то не то состояние ограждения, где-то нужно озеленение, свет», - заключил Хайкин.

Ранее он сообщил, что всего в 2019 году планируется благоустроить 10 вылетных магистралей. Пилотными станут федеральные шоссе - Дмитровское, Ярославское, Щелковское, Горьковское, трасса М-5 «Урал». И региональные дороги - Волоколамское, Носовихинское, Егорьевское, Пятницкое и Старосимферопольское шоссе. Дороги проходят через 21 населенный пункт.