РИАМО - 28 ноя. Мнение граждан является приоритетным при разработке концепции благоустройства вылетных магистралей в Подмосковье, концепции планируется обсудить с жителями региона, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего в 2019 году планируется благоустроить 10 вылетных магистралей. Пилотными станут федеральные шоссе - Дмитровское, Ярославское Щелковское, Горьковское шоссе, автодороги М-5 «Урал» и региональные дороги - Волоколамское, Носовихинское, Егорьевское, Пятницкое и Старо-Симферопольское шоссе. Дороги проходят через 21 населенный пункт.

«Во всех работах по благоустройству мы ориентируемся на мнение жителей. Это наш приоритет в создании концепции. Какие-то вещи будут идти в общем обсуждении, какие-то - через «Добродел», - сказал Хайкин журналистам.

Он отметил, что на портале «Добродел» будут, в частности обсуждать вопросы освещения, рекламы и озеленения.