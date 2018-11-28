РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 ноя. В подмосковных Люберцах создали запас топлива для котельных к зимнему периоду, всего в резерве находится свыше 710 тонн, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Артем Коханый.

В среду в здании администрации проходит расширенное заседание, на котором подводят итоги работы по благоустройству территорий и подготовке к зиме. В нем принимают участие депутаты, в том числе от Мособлдумы, сотрудники администрации, управляющих компаний округа, а также жители.

«На территории городского округа Люберцы находятся 80 котельных. Во всех теплоснабжающих организациях создан запас материально-технических средств и резервного топлива в объеме 716,4 тонны», – сказал Коханый.

Он добавил, что это составляет 100% от требуемого количества.