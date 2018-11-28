РИАМО - 28 ноя. В районе Марфино на северо-востоке Москвы в будущем году введут в эксплуатацию детскую поликлинику на 320 посещений в смену, в настоящее время в здании идет монтаж оборудования, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Детская поликлиника на 320 посещений в смену будет введена в эксплуатацию в следующем (2019 году – ред.) году в районе Марфино по адресу: улица Академика Комарова, владение 1-3 в Северо-Восточном административном округе города Москвы. На объекте завершены фасадные работы и внутренняя отделка помещений, продолжается благоустройство прилегающей территории, идет монтаж медицинского оборудования», – сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Общая площадь объекта составляет 8370 квадратных метров. В здании поликлиники разместятся отделение для детей грудного возраста, помещения молочно-раздаточного пункта, помещения дневного стационара, блок кабинетов функциональной диагностики, педиатрическое отделение, отделение здорового ребенка, клинико-диагностическая лаборатория, хирургический блок кабинетов, отделение реабилитации с залом лечебной физкультуры, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

Подразделения и помещения поликлиники будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием и мебелью.

Для удобства передвижения маломобильных групп граждан в поликлинике установят пандусы и лифты.

«Всего до 2021 года запланирован ввод в эксплуатацию 38 объектов здравоохранения: это 21 поликлиника, восемь больничных корпусов, шесть подстанций скорой помощи и три инженерных объекта для медицинских учреждений», – дополнил Бочкарев.