РИАМО – 28 ноя. Президент России Владимир Путин считает произошедшее в Керченском проливе 25 ноября провокацией и пограничным инцидентом, сообщает в среду Газета.ru.

Отвечая на вопрос о ситуации с кораблями ВМС Украины в Черном море, он назвал ее провокацией.

«Эта провокация организована действующей властью, думаю, что и действующим президентом (Украины – ред.) в преддверии выборов в марте 2019 года», — сказал Путин на форуме «Россия зовет!».

Он отметил, что у президента Украины Петра Порошенко рейтинги низкие, «поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия (для выборов – ред.)».

По словам главы государства, происшествие в Черном море — это «пограничный инцидент — не более того».

В то же время Путин напомнил, что из-за событий в 2014 году власти Украины никакого военного положения не вводили.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты. Три корабля-нарушителя и их экипажи задержали российские пограничники.