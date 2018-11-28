РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 ноя. В подмосковных Люберцах к зимнему периоду подготовили свыше 800 трансформаторных подстанций, сообщил замглавы администрации муниципалитета Артем Коханый.

В среду в здании администрации проходит расширенное заседание, на котором подводят итоги работы по благоустройству территорий, а также подготовки округа к зимнему периоду. В нем принимают участие депутаты, в том числе от Мособлдумы, сотрудники администрации, управляющих компаний округа, а также жители.

«В Люберцах к эксплуатации в зимний период подготовили 803 трансформаторные подстанции, 2 080 километров электросетей. Также подготовили 80 котельных и 280 километров сетей теплоснабжения», – сказал Коханый.