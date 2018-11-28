РИАМО - 28 ноя. Собственников обяжут починить покосившиеся заборы вдоль вылетных магистралей в Подмосковье, также вдоль трасс необходимо будет отремонтировать фасады зданий, которые не соответствуют стандарту, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее он сообщил, что всего в 2019 году планируется благоустроить 10 вылетных магистралей. Пилотными станут федеральные шоссе - Дмитровское, Ярославское Щелковское, Горьковское шоссе, М-5 «Урал». И региональные дороги - Волоколамское, Носовихинское, Егорьевское, Пятницкое и Старосимферопольское шоссе. Дороги проходят через 21 населенный пункт.

«Всего порядка 100 гектаров территорий вдоль вылетных магистралей, которые требуют благоустройства (в 2019 году - ред.). Должно быть сделано освещение, если нужно - шумоизоляционные щиты, тротуары, зеленые растения, кустарники, свет должен приятно выглядеть, должны заменяться автобусные остановки, работает программа «Светлый город». Какие-то заборы покосились, в плохом состоянии, они должны заменяться собственниками или, где это невозможно, нашими силами», - сказал Хайкин.

Он отметил, что также должны будут отремонтировать фасады, которые не соответствуют стандартам.