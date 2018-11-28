РИАМО - 28 ноя. К апрелю следующего года в Подмосковье планируется завершить проектирование благоустройства десяти вылетных магистралей, при проектировании будут учитывать мнение жителей, сообщил журналистам в среду министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Упор будет делаться на те территории, которые идут внутри городов, где большее количество жителей. Что такое благоустройство? Это озеленение, создание комфортной пешеходной части, где-то будут появляться велодорожки. Это все, безусловно, вопрос проектов. Проектирование будет идти до апреля, тогда уже точно будут разработаны проекты», - сказал Хайкин.

Он отметил, что проекты благоустройства вылетных магистралей планируется обсуждать с жителями.

«Мы к апрелю должны закончить проектные работы, а до середины января должны быть сделаны все концепции для согласования с жителями», - сказал Хайкин.

Ранее Хайкин сообщил, что благоустройство ждет Дмитровское, Ярославское, Щелковское, Горьковское, Волоколамское, Носовихинское, Егорьевское, Пятницкое и Старосимферопольское шоссе, а также трассу М-5. Все эти магистрали приведут к единому облику. После благоустройства трассы будут вписываться в окружающую среду.