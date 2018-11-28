РИАМО - 28 ноя. Президент РФ Владимир Путин рассказал о выгодах, которые Россия может извлечь из торговой войны Китая и США, российский лидер отметил, что важно добиваться позитивного результата для себя, не пытаясь нанести ущерб партнерам, сообщает «Интерфакс».

Президент сообщил об этом в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!», который проходит в Москве.

«По словам главы государства, такая ситуация создает для России «окна возможности». Путин обратил внимание на то, что российская сторона будет поставлять Китаю вместо США сою, а также мясо птицы. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты добровольно отказались от этого рынка», – говорится в сообщении.

По словам президента РФ, необходимо добиваться результата позитивного для себя, не пытаясь нанести ущерб партнерам. Он добавил, что важно найти совместные сферы деятельности для более эффективной работы.

Торговая война Китая и США – экономический конфликт, который обострился в 2018 году. Страны взаимно повышали пошлины на ввоз товаров.