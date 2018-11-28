РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 ноя. Жители подмосковных Люберец с начала года отправили на интернет-портал «Добродел» более 11,7 тысячи обращений по вопросам содержания территории округа, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Артем Коханый.

В среду в здании администрации проходит расширенное заседание, на котором подводят итоги работы по благоустройству территорий. В нем принимают участие депутаты, в том числе от Мособлдумы, сотрудники администрации, управляющих компаний округа, а также жители.

«За текущий год (2018 год – ред.) на портал «Добродел» поступило 11 768 обращений от жителей по вопросам содержания городских и дворовых территорий. Администрация оперативно реагировала на каждое обращение. Вместе с управляющими компаниями решили все вопросы», – сказал Коханый.

Он добавил, что свыше 80% всех обращений решили в короткий срок.