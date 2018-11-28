РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 ноя. Старший инспектор по делам несовершеннолетних, майор полиции Люберец Оксана Савенкова в ходе работы круглого стола рассказала об опасности бесконтрольности посещения интернета, она призвала родителей следить за тем, на какие сайты заходят их дети, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в Люберецкой картинной галерее прошел круглый стол по вопросам материнства и детства.

«В последнее время родители из-за занятости на работе перестали контролировать сайты, которые посещают их несовершеннолетние дети. Особенно я бы не советовала соцсеть «Вконтакте». Очень прошу родителей контролировать сайты, которые посещают дети», – сказала Савенкова.

Она подчеркнула, что для этого необходимо быть со своим ребенком в доверительных отношениях, желательно знать логины и пароли страничек в соцсетях.

«Все исходит из семьи, ребенок копирует своих родителей. Многие дети сейчас уже в 14-15 лет не хотят учиться. Они говорят, что пойдут работать или им родители купят диплом. К сожалению, имеет место бродяжничество, очень много детей после конфликтов с родителями сбегали из дома. Возраст маленьких «преступников» уменьшается – с 1-ого класса начинают совершать кражи», – пояснила Савенкова.

Она напомнила, что воспитанием детей должны заниматься прежде всего родители.

«Несмотря на занятость, они должны знать, чем живет их ребенок и наладить с ним доверительные отношения», – резюмировала Савенкова.