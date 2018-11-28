РИАМО - 28 ноя. В ходе благоустройства Дмитровского, Ярославского, Щелковского, Горьковского шоссе, трассы М-5, Волоколамского, Носовихинского, Егорьевского, Пятницкого и Старосимферопольского шоссе эти трассы приведут к общему облику, чтобы они вписывались в окружающую среду, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«По поручению губернатора Московской области мы приступили к работе по благоустройству вылетных магистралей, их у нас 23, 10 магистралей пилотные. Это задача на 2019 год, пять федеральных и пять региональных дорог. Речь именно о внешнем виде, количестве щитов, рынках, торговых центрах, борьбой с сухостоем, остановках, освещении, открытые площадки, где что-либо складируется. Наша задача - создать общий облик, чтобы данные объекты вписывались в общую среду», - сказал Хайкин журналистам.

Он отметил, что вылетные магистрали - это дороги, которые уходят от МКАД в Московскую область. Пилотными станут федеральные шоссе - Дмитровское, Ярославское, Щелковское, Горьковское шоссе, М-5 «Урал». И региональные дороги - Волоколамское, Носовихинское, Егорьевское, Пятницкое и Старосимферопольское шоссе. Дороги проходят через 21 населенный пункт.