РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в среду отметил открытость сотрудников администрации в вопросах благоустройства городского округа и поблагодарил активных жителей муниципалитета, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в здании администрации проходит расширенное заседание, на котором подводят итоги работы по благоустройству территорий. В нем принимают участие депутаты, в том числе от Мособлдумы, сотрудники администрации, управляющих компаний округа, а также жители.

«Мы стремимся быть открытыми в вопросах благоустройства. Иногда бывает, что что-то не учли, поэтому благодарим тех, кто активно участвует в жизни городов и поселков, обращается к нам с вопросами», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что благоустройство – важная тема как для администрации Люберец, так и для жителей.