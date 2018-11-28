РИАМО - 28 ноя. В следующем году в Подмосковье планируется провести конкурс на предоставление участков в сырном кластере в Дмитровском округе, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Вопросы о создании инфраструктуры, о подборе земельного участка решены, они в завершающей стадии. Сегодня уже есть подрядчик, идет формирование этих участков, уже идет застройка, то есть уже в следующем году будет конкурс на предоставление этих участков», - сказал Разин.

Ранее он сообщил, что производство сырной продукции, которая будет выпускаться на заводах, расположенных на территории сырного кластера в Дмитровском округе, планируют начать в конце 2019 года.

С 27 по 28 ноября в Подмосковье проходит V Международный агропромышленный молочный форум. В формате бизнес-диалога представители власти и главных отраслевых союзов обсуждают формирование новой стратегии, которая определит векторы и целевые показатели развития молочной отрасли на ближайшие десять лет.

Среди вопросов, которые поднимаются в ходе форума - увеличение объемов глубокой переработки молока, развитие малых форм хозяйствования, новые законодательные инициативы и поддержка государства в этой сфере. Также в рамках мероприятия проходит выставка российских и зарубежных компаний молочной отрасли, на которой представлены молочные продукты и промышленное оборудование.

В прошлом году в международном молочном форуме приняли участие более 2 тысяч человек из 35 стран. В этом году ожидается, что участников будет еще больше.