РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 ноя. В УМВД подмосковного Красногорска в среду провели День открытых дверей, школьникам рассказали о деятельности полиции, продемонстрировали оружие и средства защиты, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Сотрудники УМВД России по горокругу Красногорск провели акцию «День открытых дверей» для школьников. Сотрудники отдела по работе с личным составом продемонстрировали оружие, средства индивидуальной защиты и активной обороны, состоящие на вооружении полиции», – говорится в сообщении.

Также представители подразделений УМВД рассказали ребятам об особенностях службы в экспертно-криминалистическом отделе, ОГИБДД, о работе дежурной части и полицейского психолога.

Основная цель мероприятия – рассказать школьникам о деятельности полиции, об условиях поступления в образовательные учреждения высшего профессионального образования МВД России.