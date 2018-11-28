РИАМО – 28 ноя. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума «Россия зовет!», ответил шуткой на вопрос про доллар.
«У нас нет цели уходить от доллара — доллар уходит от нас», — сказал Путин.
По его словам, Россия не ставит цель уйти от доллара — сам доллар теряет активы.
Глава государства также отметил, что те, кто уводит доллар от России, «стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше».
Путин ответил на вопрос, что будет после его ухода из политики>>
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии