РИАМО - 28 ноя. Столичные следователи проверяют на причастность четверых несовершеннолетних к делу об изготовлении московским школьником самодельной бомбы, сообщает в среду ТАСС.

В начале ноября в Москве в квартире дома на улице Свободы задержали 14-летнего ученика одной из школ по подозрению в изготовлении взрывного устройства. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в управлении ФСБ по Архангельской области. Пресненский суд 6 ноября арестовал его на срок до 2 декабря. Дело расследует Главное следственное управление СК РФ по Москве.

«В деле московского подростка, обвиняемого в изготовлении самодельного взрывного устройства, фигурируют еще четверо несовершеннолетних. Все они проверяются на причастность к этому преступлению», - сказал источник, близкий к следствию.

По его словам, на сегодняшний день статус подростков еще не определен.

«С ними ведутся следственные действия, назначен ряд экспертиз», - добавил собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил, что у 14-летнего школьника были соучастники.

В ходе первоначального обыска в квартире, где проживал подросток, были изъяты многочисленные самодельные смеси взрывчатых веществ на основе селитры, бездымный порох и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ, которые приобретались организованной группой с целью незаконного изготовления взрывчатых веществ.