РИАМО - 28 ноя. Рынок элитного жилья в центре столицы будет наполовину состоять из проектов реновации к 2020–2021 годам, сообщает в среду «Интерфакс».

«В середине 2000-х годов доля элитных проектов реновации по отношению к новому строительству составляла 50 на 50 – по объему предложения и количеству сделок. После того как начали осваиваться новые крупные площадки в центре, доля проектов реновации снизилась до 15–20%. <…> Вероятно, к 2020–2021 годам рынок элитного жилья в ЦАО будет 50 на 50 состоять из проектов нового строительства и реновации, как в части предложения, так и в части спроса», – сказал управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин.

По его словам, этот рост связан с дефицитом крупных площадок под застройку в ЦАО.

Как добавляется в сообщении, сейчас на рынке премиальных новостроек столицы представлено 19 проектов реновации – более 1 тысячи лотов. Продается половина из них – 522 квартиры и апартаментов – 65 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.

«Таким образом, проекты реновации составляют 30% по количеству проектов в продаже и 20% по количеству квартир и апартаментов в реализации, то есть каждый пятый лот на первичном рынке на продажу», – уточняется в сообщении.

Как добавил Халин, с января по октябрь 2018 года в проектах реновации купили 86 квартир и апартаментов, состоялось 582 сделки. Сейчас доля сделок с проектами реновации составляет 15% от общего объема спроса. Для сравнения: за весь 2017 год заключили 80 сделок с такими объектами. Очевиден рост объемов продаж. Если такие темпы сохранятся, к концу года доля таких сделок составит уже 20% в общем объеме.

Ключевая задача для застройщиков сейчас – создавать качественные и эффективные проекты реновации по примеру Лондона, добавляется в сообщении.

«Если в Москве в среднем в проекте реновации сегодня удается продать не более 65–70% площадей, то в лондонских элитных проектах эта доля доходит до 85–90%. И это сразу существенно улучшает экономику проекта и позволяет вовлекать в реновацию те здания, которые без такого инновационного подхода казались неэффективными для реновации», – заключил Халин.