РИАМО – 28 ноя. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала вызов российского посла во внешнеполитическое ведомство Эстонии из-за инцидента в Керченском проливе, она считает это требование способом Таллина напомнить о своем существовании, сообщает Газета.ru.

Свой пост в Facebook Захарова озаглавила «Рубрика «И смех и грех»». Она напомнила, что у Эстонии нет выхода в Черное море, а вклад страны в урегулирование международных проблем «мало заметен».

«Но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании», — написала Захарова.

Она предложила эстонскому МИД вызвать послов других государств в рамках работы по повышению собственной узнаваемости.

Ранее в МИД Эстонии вызвали посла России из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты. Три корабля-нарушителя и их экипажи задержали российские пограничники.