РИАМО – 28 ноя. Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос, что произойдет со страной сразу после его ухода с политической сцены, передает в среду Газета.ru.
«Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь», — ответил Путин на вопрос, заданный в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!».
По словам президента, он уверен, что после его ухода Россия продолжит развиваться в положительном ключе.
Путин выступает на инвестфоруме «Россия зовет!». Российский и иностранный бизнес ждет от президента прогноза, как будет развиваться экономика страны.
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