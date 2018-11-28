РИАМО – 28 ноя. Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос, что произойдет со страной сразу после его ухода с политической сцены, передает в среду Газета.ru.

«Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь», — ответил Путин на вопрос, заданный в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!».

По словам президента, он уверен, что после его ухода Россия продолжит развиваться в положительном ключе.

Путин выступает на инвестфоруме «Россия зовет!». Российский и иностранный бизнес ждет от президента прогноза, как будет развиваться экономика страны.