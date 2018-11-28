РИАМО - 28 ноя. Мосгорсуд оставил без изменений приговор криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодой) и его подельникам, осужденным на длительные сроки лишения свободы за вымогательство, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Мосгорсуда.

«Решение суда Захарию Калашову оставлено без изменений», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что приговор Калашову и его 11 сообщникам, в том числе помощнику «авторитета» Андрею Кочуйкову (Итальянец), вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Калашова приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. В обвинительном заключении его назвали «лидером российского криминального мира» и главой многоуровневой преступной структуры, которая занималась вымогательством и рейдерством.

В декабре 2015 года у ресторана Elements на Рочдельской улице произошла перестрелка между соратниками Шакро и сторонниками владелицы ресторана Жанны Ким, которых представлял адвокат и бывший сотрудник КГБ Эдуард Буданцев. По версии следствия, Калашов и его сообщники вымогали у Ким 8 миллионов рублей. В результате перестрелки, в которой участвовали десять человек, пострадали пять человек, позже двое умерли в больнице.

Кроме этого, Шакро и его сообщники вымогали 10 миллионов рублей у генерального директора «Норднефтегаз» Льва Гарамова — бизнесмен несколько месяцев получал угрозы, а потом был избит.